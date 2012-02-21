Соціально незахищені кияни отримають одноразову допомогу

Соціально незахищені кияни отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне розпорядження підписав Олександр Попов.

На одноразову допомогу соціально незахищеним верствам населення міська влада передбачила понад 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки змінам, які за ініціативи Олександра Попова, були внесені до програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки.

«Соціальний захист населення – обов’язок влади. Сьогодні ми зробили все від нас залежне, щоб хоч трохи, в межах можливостей міста, допомогти малозабезпеченим киянам. Надалі робота щодо посилення соціального захисту триватиме: ухвалені містом зміни до програми «Турбота. Назустріч киянам» дають можливість охопити увагою сотні тисяч киян. Переконаний, що, реалізувавши наші плани щодо економічного розвитку міста, промисловості Києва, ми з часом значно розширимо можливості допомагати тим, хто цього насправді потребує», – зазначив Олександр Попов.

Так, розпорядженням передбачається надання одноразової допомоги членам сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані; одержувачам пенсії у зв’язку із втратою годувальника на дітей-сиріт, в яких померли або загинули обоє з батьків, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; одержувачам допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим сім’ям, в тому числі багатодітним, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одержувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Також, згідно з розпорядженням, допомога буде надана інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 гривень; одержувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; одержувачам тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержують щомісячну грошову допомогу на догляд за ним згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192.

Крім того, допомогу отримають інваліди ІІ групи, непрацюючі інваліди ІІІ групи, а також непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 900 гривень.

Нарешті, допомога буде надана одержувачам державної допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням доходів; одержувачам компенсації по догляду за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.1996 №832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» та одержувачам державної допомоги при усиновленні дитини.

Нагадаємо, за ініціативи голови КМДА Олександра Попова, рішення про збільшення фінансування програм «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки, та «Соціальне партнерство» було ухвалено Київською міською радою 16 лютого. Згідно з рішенням фінансування програми «Турбота» збільшено більше, ніж на 400 мільйонів гривень, що дає можливість місту допомогти низці малозабезпечених верств населення, інвалідам, ветеранам, чорнобильцям тощо.