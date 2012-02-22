Могильов нахамив Кужель на сесії Кримського парламенту

Словесна перепалка відбулася сьогодні між головою Ради міністрів Криму, колишнім главою МВС Анатолієм МОГИЛЬОВИМ і депутатом Кримського парламенту Олександрою КУЖЕЛЬ на сесії Верховної Ради Криму при обговоренні питання про призначення вихідця з Донецької області Михайла СЛЕПАНЬОВА начальником Головного управління МВС в АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, О.КУЖЕЛЬ заявила, що їй не зрозуміло, чому Радмін ставиться до Верховної Ради Криму «як до статистів», і попросила пояснити, чому було звільнено з посади Сергія РЕЗНІКОВА, який керував міліцією регіону близько півроку. О.КУЖЕЛЬ також обурилася засиллям «донецьких» у Криму.

А.МОГИЛЬОВ назвав М.СЛЕПАНЬОВА професіоналом, а ротацію в органах МВС нормальним явищем. При цьому кримський прем'єр заявив, що О.КУЖЕЛЬ займається популізмом. «Вас хвилює то кримська земля, то угіддя мисливські, то ще щось! Дамо вам у степовому Криму гектарик землі, платитимете орендну плату, вирощуйте корів, овець, кіз і перестаньте займатися піаром», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Під кінець сесії А.МОГИЛЬОВ вирішив ще раз звернутися до О.КУЖЕЛЬ і з трибуни заявив, що її опозиційна поведінка пояснюється віком. «Я розумію, у вашому віці у жінок певні є проблеми з психоемоційним станом», - сказав А.МОГИЛЬОВ. Це обурило О.КУЖЕЛЬ. «Вибачтеся негайно! Ви не офіцер, ви швондер!», - прокричала О.КУЖЕЛЬ, але А.МОГИЛЬОВ проігнорував її вимогу.

Свою некоректну поведінку стосовно О.КУЖЕЛЬ журналістам А.МОГИЛЬОВ пояснив тим, що вона поставила його на друге місце після кримського спікера - Володимира КОНСТАНТИНОВА.

«Вона сказала, що я не перша, а друга особа. Немає в Криму ні першої, ні другої особи! Працює єдина команда», - сказав А.МОГИЛЬОВ.