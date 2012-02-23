У Росії побоюються вступу України до Митного союзу

Багато чиновників Росії побоюються вступу України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора 1-го Департаменту країн СНД МЗС Росії Дмитро ПОЛЯНСЬКИЙ під час міжнародного медіа-форуму «Четверта влада».

«Є дуже значна частина наших чиновників, яка дуже побоюються того, що Україна вступить до Митного союзу. Насправді це величезний головний біль – як бути з такою великою країною, з величезним потенціалом зростання», - сказав Д.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що якщо українською владою буде ухвалено таке рішення, то Україна приєднуватиметься не на «приставному стільчику, а на умовах рівноправного члена, який диктуватиме свої умови і обстоюватиме свої інтереси».

На його думку, цей чинник доведеться серйозно враховувати. При тому, що робота у форматі трійки йде дуже непросто, і буде ще складніше у разі приєднання Киргизії і Таджикистану, додав він.

Відповідаючи на запитання, чому в Україні є думка, що її намагаються затягнути до Митного союзу, він сказав: «Можливо, тому, що Росія велика. Є думка, що Німеччина хоче всі країни Східної Європи підпорядкувати собі і скуповувати їх активи».

«Хтось у Росії може і хоче загнати Україну до Митного союзу, але оскільки Митний союз – це економічне утворення, то тут діють економічні принципи, а не політичні. Рішення виключно за Києвом», - сказав він.

Д.ПОЛЯНСЬКИЙ відзначив, що Киргизії і Таджикистану для досягнення вимог Митного союзу за оптимістичного сценарію потрібно близько двох років.

При цьому він відзначив, що дуже складно сказати, скільки часу займе вступ України до Митного союзу, якщо в Києві буде ухвалене таке рішення.

За його словами, окрім переговорної позиції України в цьому питанні, треба враховувати чинник її членства у СОТ.

«Багато хто в Україні говорить, що членство України у СОТ робить неможливим її приєднання до МС. Це не так. Будь-який член СОТ може вимагати перегляд своїх умов приєднання, і з цієї миті фактично розпочати їх порушувати», - вважає він.