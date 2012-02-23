КС просять розтлумачити одночасне балотування до ВР за двома схемами

Уповноважений в Україні Європейського комітету прав людини Вадим ГАЛЬЧЕНКО направив до Конституційного Суду України конституційне звернення, у якому просить суд надати офіційне тлумачення положень частини 3 статті 3 і частини 5 статті 52 Закону «Про вибори народних депутатів України» щодо одночасного висунення кандидатів у народні депутати за списками партій та в одномандатних виборчих округах на виборах 2012 року.

Як ідеться у повідомленні, переданому агентству УНІАН European Committee of Human Rights in Ukraine, на думку В.ГАЛЬЧЕНКА, положенням частини 5 статті 52 закону de facto встановлюється обмеження на реалізацію рівних виборчих прав кандидатам у народні депутати України за ознакою членства чи наближення до політичної партії - “іншою ознакою” - і надаються привілеї списочникам, що не узгоджується з положенням частини 3 статті 3 закону, суперечить частинам 1 та 2 статті 24 Конституції України та міжнародним стандартам у галузі прав людини.

У своєму зверненні В.ГАЛЬЧЕНКО просить КС розглянути звернення з огляду на те, що у Державі Україна наближається виборча кампанія невідкладно та на підставі частини 2 статті 95 Закону «Про Конституційний Суд України», у разі, якщо при тлумаченні положень частини 5 статті 52 Закону «Про вибори народних депутатів України» буде встановлена наявність ознак їхньої невідповідності Конституції України та положенням частини 3 статті 3 Закону «Про вибори народних депутатів України», у цьому ж провадженні вирішити питання щодо неконституційності цього положення закону.

У повідомленні також вказується, що Європейський комітет прав людини - міжнародна правозахисна організація, повноваження якої на території Держави Україна легалізовані урядом в особі уповноваженого органу Міністерства юстиції України (наказ № 571/5 від 22 березня 2010 року).