Київський патріархат УПЦ непокоїться, що МП втратить три функції

Керівництво Російської православної церкви (РПЦ), очевидно, запропонувало свою підтримку потенційним претендентам на посаду предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату в обмін на обмеження автономії церкви.

Про це йдеться в заяві архієпископа Української православної церкви Київського патріархату ЄВСТРАТІЯ, розміщеній на офіційному сайті церкви.

У цьому зв'язку він нагадав, що статус самостійності й незалежності в управлінні УПЦ МП, по суті, тримається на тому, що її керівництво саме обирає, призначає і переміщає архієреїв. За словами архієпископа, втрата цих трьох функцій веде до фактичної втрати УПЦ МП статусу незалежності та перетворення її знову на Екзархат РПЦ.

За словами ЄВСТРАТІЯ, зараз у Синоді УПЦ МП фактично зібралися всі основні претенденти на посаду її предстоятеля. "Тому їм з Москви, очевидно, запропонований наступний обмін: підтримка на виборах – за згоду змінити Статут. Хто не погодиться на такий обмін – той викриє себе як нелояльний і автоматично зійде з дистанції", - зазначив він.

Ззовні, за словами архієпископа, все виглядатиме більш-менш пристойно - патріарх КИРИЛ і Москва ні у що офіційно не втручаються. "Синод УПЦ МП «сам» приймає всього лише зміни до Статуту, сутність яких може бути вкладена в кілька слів, наприклад: «Священний Синод обирає і призначає архієреїв УПЦ (увага!) з благословення Патріарха Московського і всієї Руси». Слова можуть бути іншими – але суть має бути такою: останнє слово у виборі та призначенні єпископів віддається главі РПЦ", - сказав ЄВСТРАТІЙ.

Саме це, на його думку, і має стати, при повному збереженні позірного статусу, кінцем реальної незалежності УПЦ МП в управлінні. "І тоді для патріархії не буде принципово важливою лояльність предстоятеля – адже кермо в його руках буде бутафорським. Бо єпископи, ставши залежними від волі Москви, будуть слухати її, а не його волю", - зазначив архієпископ.

Тим самим, за словами ЄВСТРАТІЯ, "патріарх КИРИЛ та російська політична сила за його спиною прагнуть не просто відкласти в часі чергову неминучу боротьбу за кермо – з новим предстоятелем УПЦ МП, який прийде на зміну Володимиру (САБОДАНУ). Вони хочуть вирішити проблему принципово, прибравши з конструкції саме київське кермо".

Як повідомляв УНІАН, у Києві 21 лютого відбулось засідання Священного Синоду Української православної церкви Московського патріархату під головуванням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела (САВВІНА). Синод прийняв рішення звільнити Преосвященного Олександра (ДРАБИНКО), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ та з посади головного редактора офіційного сайту церкви.

В той же час Київський митрополит УПЦ МП ВОЛОДИМИР своїм листом скасував проведення призначеного на цей день засідання Священного Синоду.

"Скликання Священного Синоду, згідно зі статутом про управління Українською православною церквою, перебуває виключно в компетенції предстоятеля УПЦ МП або її місцеблюстителя", – йдеться у листі митрополита ВОЛОДИМИРА.

Як відомо, глава УПЦ МП перебуває на стаціонарному лікуванні з 2 листопада минулого року. Його діагноз не розголошується.