США: сирійський президент - злочинець, але краще йому не казати
Держсекретар послался на досвід
Держсекретар США Хілларі Клінтон визнає, що сирійського президента Башара Асада можна вважати військовим злочинцем, проте сумнівається, що це варто робити, повідомляє РІА "Новости".
"На підставі існуючих визначень військового злочинця і злочинів проти людяності, є аргументи на користь того, щоб зарахувати його до цієї категорії ... Водночас, я знаю з досвіду, що це може ускладнити вирішення і без того складної ситуації, оскільки такі дії обмежать наші можливості переконати правлячий режим відмовитися від влади ", - сказала Клінтон, виступаючи у вівторок в сенатському комітеті з асигнувань.
Тим часом Туніс заявив про готовність надати політичний притулок нинішньому президентові Сирії та його родині, повідомили у вівторок арабські ЗМІ, цитуючи заяву офіційного представника туніського президента Мансифа аль-Марзукі.
"Ми готові надати притулок сирійському президентові Башару Асаду в Тунісі, якщо це допоможе зупинити кровопролиття в Сирії, що триває вже багато місяців", - сказав представник глави Тунісу. Він також додав, що Туніс згоден надати притулок і членам сім'ї чинного сирійського президента.