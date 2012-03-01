Керівники Верховної Ради - про вирок Луценку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН погоджується із критичними висловлюваннями, які прозвучали з приводу винесення вироку екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Про це він сказав на прес-конференції в Житомирі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН з приводу ризиків міжнародної ізоляції України в зв’язку з різкими заявами з боку представників європейських структур щодо вироку Ю.ЛУЦЕНКУ.

«Я погоджуюся з критичними зауваженнями, які з цього приводу прозвучали після винесення вироку Юрію ЛУЦЕНКУ», - зазначив В.ЛИТВИН.

При цьому додав: «Я думаю, що ми в Україні – ті, хто приймають рішення, повинні усвідомити відповідальність за подальший розвиток і прийняття відповідних рішень».

Коментуючи заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія КЛЮЄВА про те, що саме ВР чинить спротив декриміналізації статей Кримінального кодексу, за якими засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЛИТВИН зазначив, що «не повинен в цьому плані діяти принцип невістки, яка завжди скрізь і в усьому винна».

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Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що якщо влада хоче переконати українське суспільство і міжнародне співтовариство, що вона діяла по відношенню до екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА справедливо, то вже мають бути відкриті кримінальні справи стосовно тисяч посадовців, які за бюджетні кошти організовують свята і дарують чиновникам квартири.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на його думку, для всіх міжнародних та вітчизняних експертів є очевидним той факт, що у справі Ю.ЛУЦЕНКА йдеться про явну політичну помсту.

Натомість, аналіз звинувачення Ю.ЛУЦЕНКА у неефективному використанні державних коштів для організації святкування Дня міліції та придбання квартири водію не по формі, а по змісту показує, що за аналогією необхідно відкривати кримінальні справи по відношенню навіть не до сотень, а до тисяч високопосадовців.

М.ТОМЕНКО зауважив, що кожен день з’являється інформація про «пишні» святкування, які за бюджетні кошти організовують місцеві чиновники та чиновники центральних органів виконавчої влади.

За словами М.ТОМЕНКА, у розмаху купівлі квартир для «своїх» чиновників нинішня влада «перещеголяла» всі попередні разом взяті.

Заступник голови ВР вважає, що «нині існує схема підтримки владою «потрібних людей»: спочатку вона запрошує на посади «своїх» з «братнього» Донецького регіону, а потім за бюджетні кошти купує їм квартири».

Як приклад М.ТОМЕНКО назвав Черкащину, де, за підрахунками журналістів, за період керування областю голови обласної держадміністрації Сергія ТУЛУБА «на керівні посади було залучено 176 вихідців зі східної України, переважна кількість яких приїхала з Донецької області. За рахунок бюджетних коштів головному лікарю дитячої лікарні, який приїхав з Донецької області, виділено близько півмільйона бюджетних коштів, а на придбання квартири голові Канівської райдержадміністрації, який теж родом з Донеччини, виділено 300 тисяч гривень».

За словами М.ТОМЕНКА, таких прикладів сьогодні більш ніж достатньо.