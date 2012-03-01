Польський дисидент: Луценка посадили боягузи

Засновник "Газети Виборчої" звернувся з листом підтримки до Юрія Луценка, назвавши його політичних опонентів "боягузами".

Міхник відзначає, що одержав фото з Києва, де Луценко, очікуючи вирок, читає його есе, повідомляє Українська правда з посиланням на Польське радіо.

"Не одне з цих есе я писав у в`язниці, і ця зустріч тюремного есе з видатним в`язнем сумління з України для мене має символічне значення", - відзначив Міхник.

"Я ніколи не думав, що один з лідерів Помаранчевої революції буде арештований з такого примітивно дріб’язкового приводу. Твої вороги боягузи, у яких немає сміливості сперечатися відкрито і чесно. Учинки цих людей заслуговують презирства, а вони самі – співчуття, тому що, обвинувачуючи тебе, вони оголошують вирок самим собі", - заявив громадський діяч.

"Ти вийдеш з в`язниці з піднятою головою, а їх до кінця життя буде переслідувати власна підлість і боягузтво", - відзначив Міхник.

Адам Міхник— польський громадський діяч, дисидент, журналіст, один з найбільш активних представників політичної опозиції 1968—1989 років. Головний редактор "Газети Виборчої".