Держміністр запросила Євгенію Тимошенко в Ірландію
07:30, 02 березня 2012Політика
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Обговорити ситуацію з її матір'ю
Державний міністр Ірландії з європейських справ Люсінда КРЕЙГТОН запросила доньку колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію відвідати Ірландію для обговорення ситуації з ув’язненням її матері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам в Брюсселі заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ.
«Було запрошено Євгенію відвідати Ірландію, щоб мати відповідні зустрічі», – сказав він.
За словами Г.НЕМИРІ, запрошення Л.КРЕЙГТОН зробила під час зустрічі з Є.ТИМОШЕНКО в рамках самміту Європейської народної партії.
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