Томенко пояснює, чому опозиція тримає в таємниці список мажоритарників

Опозиція не оприлюднює узгоджений список мажоритарників у зв’язку із внесенням представниками парламентської більшості подання до Конституційного Суду щодо закону про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив один з лідерів партії «Батьківщина», заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За його словами, єдиний список опозиції у мажоритарних округах досі не затверджено через те, що «влада вирішила сьогодні шляхом рейдерства через Конституційний Суд переглядати закон про вибори».

М.ТОМЕНКО нагадав, що до КС подано два конституційних подання, зокрема, щодо законності одночасного балотування у парламент по мажоритарному округу і по списку.

За словами віце-спікера, у разі, якщо ця норма закону буде відмінена, то відбудеться дуже багато змін у тактичних діях опозиції.

Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, існує друге конституційне подання, яке опозиція «тлумачить як страх влади програти вибори у Києві». Він пояснив, що у Києві, відповідно до норм закону про вибори, повинно бути 16 округів. Водночас конституційне подання стосується того, щоб 400 тисяч громадян України, які проживають за кордоном, голосували не в Києві, а в Києві буде сформовано 13 округів. «Ми це тлумачимо як те, що влада так боїться програти, що рахує кожен голос. Якщо у Києві вони бояться за три округи, бо знають, що вони програють, то є і в цілому страх поганого результату виборів для них», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, реалії є такими, що опозиція не знає чіткого переліку округів, які по закону мають бути сформовані до 30 квітня. «Доти, доки остаточно ми карту бою не побачимо, ми не зможемо оприлюднити остаточну версію списку по мажоритарних округах. Але те, що він буде, я абсолютно переконаний», - сказав М.ТОМЕНКО.