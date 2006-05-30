Натівців замінували в Феодосії?

У Феодосії оперативні групи місцевих підрозділів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Міністерства внутрішніх справ України перевіряють інформацію про начебто замінування приміщення, де мешкають американські військові спеціалісти, що готують проведення на Старокримському полігоні Збройних Сил України військові навчання "Сі Бриз-2006".

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело в "силових" структурах АР Крим.

За інформацією джерела, про замінування повідомив невідомий черговому місцевого Управління МНС.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня до Феодосії прибуло транспортне судно США «Едвантедж», з якого було розвантажено інженерну техніку і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення учбово-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України.

Водночас місцеві жителі влаштували біля воріт порту стихійний мітинг. Вони висловлювали обурення з приводу того, що їм нічого не відомо про мету візиту американців, а також що іноземні війська присутні без дозволу Верховної Ради.

У Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сі бриз-2006». За їх словами, цей захід було сплановано ще торік, тобто про неї повинні знати місцева влада і керівництво порту. Загалом взяти участь у навчаннях запрошено 40 країн. А те, що дозволу на присутність американців від парламенту немає, в Міноборони вважають проблемою тимчасовою. Доки представники НАТО будуватимуть казарми, згоду українські військові сподіваються одержати.

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