В Росії вже проголосували і Людина-Павук, і напівголі моржі

Вибори президента Росії для деяких росіян обернулися справжньою розвагою. У Челябінську один з виборці з`явився на дільницю у костюмі людини-павука. А встановлені на виборчих дільницях веб-камери, за якими можна спостерігати через Інтернет, б`ють за популярністю реаліті-шоу. Зранку на виборчу дільницю №648 в Челябінську прийшла дама з двома собачками, а за нею - людина-павук. Чоловік в костюмі супергероя поважно пройшовся через весь зал і подав паспорт членам комісії, пише ТСН із посиланням на "Комсомольську правду". Щоправда, супергерою довелося зняти маску. А після того, як він опустив бюлетень в урну, то пояснив причину свого вчинку. " Я придбав цей костюм пару років тому, і крім Нового року не було приводу його надягнути. А вчора з другом посперечався, що прийду голосувати в ньому. Я виграв 2000 рублів. Витрачу їх на подарунок для коханої до 8 Березня", - розповів він.

Тим часом на порталі webvybory2012.ru, організованому для спостереження за ходом голосування, зареєструвалися 1 млн 350 тис. людей. Користувачі обирають веб-камери, встановлені на різних дільницях, та спостерігають за тим, що там відбувається.

Агентство РІА “Новости” передає, що більше десяти членів клубу любителів марафонського зимового плавання "Білі ведмеді" в Алтайському краї прийшли в день виборів президента РФ на виборчу дільницю в ліцей "Сигма" в трусах і купальниках. "Моржі" прийшли колонною, очолював яку символ спортивної асоціації - білий ведмідь.

Проте, голова виборчої дільниці № 124 Володимир Карбишев, де голосували алтайські "моржі", каже, що інші виборці скаржилися на присутність спортсменів.

"Виборці скаржаться, тому ми просимо моржів покинути приміщення. Адже моржі де повинні бути? В ополонці", - сказав Карбишев.