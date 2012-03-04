Тягнибока непокоїть можливість відродження Російської імперії

Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК прогнозує, що нинішні президентські вибори в Росії серйозно вплинуть на політику керівництва Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Житомирі.

За словами політика, у разі перемоги на виборах Володимира ПУТІНА "вплив Росії на українську політику буде жорсткішим, ніж зараз".

«Очевидно, будуть усі ці напрямки зовнішньої діяльності скеровувати на побудову руського світу і відродження Російської імперії, оскільки Україна потрапляє до тієї частини геополітичного простору, у якому найбільше зацікавлений Кремль», - заявив лідер ВО «Свобода».

При цьому він спрогнозував, що у випадку перемоги В. ПУТІНА, «український уряд ще ретельніше виконуватиме Харківські угоди».

О. ТЯГНИБОК пояснив, що мова йде також і про нові кадрові призначення в українському уряді.

«Це будуть проросійські рішення кадрових питань, абсолютно проросійських призначень, також буде однозначно максимальне сприяння в Україні російському бізнесу»,- прогнозує лідер ВО «Свобода».

Він також передбачає, що за перемоги В. ПУТІНА та виборах у Росії «в Україні буде максимальне сприяння в Україні Російській православній церкві, яка вже зараз поширює свій вплив на територію України - монастирі будуть масово віддаватися Російській православній церкві».