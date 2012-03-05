Глава ЦВК Росії звинуватив міжнародних спостерігачів у шпигунстві

15:02, 05 березня 2012
Політика
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Деякі міжнародні спостерігачі все частіше виявляють інтерес не стільки до виборів в Росії, скільки до її військових і закритих об`єктів, заявив глава ЦВК Володимир Чуров.

Володимир ЧУРОВ
Деякі міжнародні спостерігачі все частіше виявляють інтерес не стільки до виборів в Росії, скільки до її військових і закритих об`єктів. Про це заявив глава ЦВК Володимир Чуров.

«Фактично інститут міжнародного спостереження для деяких організацій перетворився на збір політичної інформації, а іноді і військово-політичної», - заявив Чуров.

За його словами, останнім часом збільшилася кількість спроб спостерігачів проникнути на територію військових частин, закритих установ та в прикордонні зони.

«Все частіше спостерігачі відчувають непереборне бажання проникнути в прикордонні частини, закриті ядерні центри, ракетні центри і так далі. Число таких охочих зростає», - сказав він.

Конкретних прикладів таких випадків Чуров, проте, не навів.

Нагадаємо, за тим, як проходило голосування на президентських виборах у Рф, стежили як російські, так і зарубіжні спостерігачі, в тому числі представники СНД, ШОС, ПАРЄ та ОБСЄ.

Сьогодні глава ЦВК РФ Владимир Чуров оголосив, що президентом Росії обраний Володимир Путін. Другого туру виборів не буде.

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