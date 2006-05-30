“Чому міліція сама коїть злочини і як з цим боротися”. Авторський проект Єгора Соболєва «Чи на 5?»
15:37, 30 травня 2006Політика
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Киянина Дмитра Басецького побили п’ятеро міліціонерів. Зупинили в парку, спитали документи і…
Кров текла з вух, з носа, з очей, навіть з рота текла кров - вони мені зуба вибили…
Тепер міліція каже - били не п’ятеро, а двоє. І не міліціонери, а хулігани. А сам він був п’яний і все бреше.
Чому міліція сама коїть злочини?
Якої є система їх попередження?
Що треба міняти?
На “5 каналі” у вівторок, 30 травня, о 22.00.
Повтори: у середу, 31 травня, о 17.20, у неділю, 4 липня, о 22.00,
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