Жіночий рух за звільнення Тимошенко розширюється

Понад 60 українок, фахівців з різних галузей культури, науки, журналістики, різних поколінь і різних географічних широт одностайно виступили на підтримку відкритого листа Ліни Костенко, Ніни Матвієнко та Олександри Кужель до впливових жінок планети з вимогою застосування санкцій стосовно керівництва України, щоб змусити адекватно реагувати на вимоги міжнародної спільноти щодо припинення політичного переслідування опозиції, звільнення Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів.

"Висловлюємо підтримку і солідарність підписантам та рішуче долучаємось до їхнього заклику.

Часто говориться про те, що Україна – географічний центр Європи. Але в "центрі Європи" організовано ганебне і зухвале судилище над жінкою-опозиціонеркою, що мала мужність виступити проти сьогоднішнього політичного режиму. Це судилище – продуманий у вищих ешелонах влади цинічний спектакль міжнародного масштабу, спрямований на припинення руху України до Європи, на приниження і дискредитацію країни через некомпетентну і продажну судову систему, через безкарне знущання влади над своїми опонентами, через приниження жінки – колишнього прем’єр-міністра – в її людському, фізичному, моральному вимірах", - цитує лист сайт Тимошенко.

У листі наголошується, що за ґратами тривалий час перебувають люди з важкими захворюваннями, і вони не отримують відповідної медичної допомоги. "А це дорівнює тортурам – за нормами цивілізованого світу. Ми захищаємо не лише конкретну людину, а основні принципи демократії, тобто реальну можливість вибирати альтернативну владу, мати громадянські свободи і право на рівність перед законом. Ми захищаємо право опозиції на свободу вислову і дії та на повну і вільну участь у виборах. Ми захищаємо право України бути частиною вільного демократичного світу", - підкреслюють жінки.

"Одностайну позицію всього демократичного світу висловив нещодавно голова МЗС Швеції Карл Більдт, сказавши, що ключ до підписання угоди України з ЄС знаходиться в камері Тимошенко. Сьогоднішня влада має віддати цей ключ свободи українському суспільству. Ця влада повинна припинити провадити свій політичний дискурс виключно репресивно-каральними методами та перейти на суто виборчий дискурс згідно з правилами демократії", - наголошується у листі.

Жінки вважають, що солідарність за всіх часів було і залишається ключовим словом руху опору всім формам диктатури. "Якщо ми, жінки України, за вашої підтримки, зуміємо відстояти етику солідарності, наша країна не перетвориться на авторитарну державу з поліцейським режимом", - підкреслюють вони.

"Упродовж багатьох віків Україна була частиною європейської цивілізації. І за можливість і право приналежності до цієї цивілізації жертвували життям багато поколінь. Сьогодні велика частина нашої молоді, прагнучи врятуватися від реальності, що здається безнадійною через засилля соціальної несправедливості та всепроникної корупції, змушена шукати для своєї реалізації контексти, де верховенство права є нормою. Тому ми, жінки цієї країни, маємо громадянський і професійний обов’язок захистити можливість європейського майбутнього для наших дітей. Просимо всіх людей доброї волі в Україні та поза її межами відстояти разом з нами демократичну перспективу Української держави", - заявили відомі жінки України.

Лист підписали:

БАНЧИК Надія, член Координаційної Ради Всеамериканського громадського об’єднання "Нова Українська Хвиля" (Каліфорнія)

БЕЗП’ЯТЧУК Жанна, журналіст (Київ)

БЕЛІЦЕР Наталя, доктор біологічних наук, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика (Київ)

БІМБІРАЙТЕ Наталя, голова Виконавчого комітету Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров’я, директор газети "Вгору" (www.vgoru.org), член Національної спілки журналістів (Херсон)

БОГУСЛАВСЬКА Валерія, поетеса, перекладачка, член Національної Спілки письменників України (Київ)

БОДНАРУК Віра, професор, голова Товариства української мови імені Тараса Шевченка (Чікаґо)

БОЙКО Алла, доктор філологічних наук, професор Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (Київ)

ЄЛЬСЬКА Ганна, доктор біологічних наук, професор, дійсний член Національної академії наук України, директор Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР, кавалер Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня (Київ)

ПАВЛЕНКО Валентина, журналіст "Радіо Свобода" (Київ)

ТЕРЕЩУК Галина, журналіст (Львів)

