Мати Тимошенко не може приїхати до Харкова

Мати Юлiї Тимошенко, Людмила Миколаївна, не змогла приїхати на побачення до Качанiвської виправної колонiї до Харкова, бо погано почувається.

"Людмила Миколаївна, на жаль, не змогла приїхати за станом здоров`я. Вона, звичайно, дуже хотiла побачити Юлiю Володимирiвну, але стан здоров`я не дозволив їй приїхати", - сказав журналiстам захисник Тимошенко Сергiй Власенко.

За його словами, триденне побачення Тимошенко з дочкою Євгенiєю почалося в п`ятницю близько 12.30.

Вiн зазначив також, що не змiг зустрiтися з Тимошенко: "Хоча сьогоднi в Качанiвськiй колонiї робочий день, менi з незрозумiлих причин заборонили зустрiтися з Юлiєю Володимирiвною перед початком побаченнi. Мотивували це тим, що начебто побачення вже почалося. На моє запитання:"З ким побачення?", вiдповiли: "з Женею". Я кажу: "Як може бути з Женею побачення, якщо вона сидить поруч зі мною?" - наводить його розповідь Українська правда.

Вiн повiдомив також, що в кiмнату тривалих побачень Тимошенко не могла дiйти сама - їй допомогли спiвробiтники колонiї: "Вона не пересувається сама. Їй допомогли дiстатися до кiмнати побачень працiвники Качанiвськiй колонiї. Тому менi абсолютно незрозумiло, чому її не можна було також доставити до кiмнати короткострокових побачень кiлька днiв тому, коли приїздив сюди Турчинов", - сказав Власенко.