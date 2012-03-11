На Луганщині створили Блок національних сил

У Луганській області представники ініціативи «Права справа», ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, УНА-УНСО і КУН підписали меморандум про створення Блоку національних сил.

Як повідомив УНІАН представник блоку Дмитро СНЄГИРЬОВ, пройшло добровільне об`єднання обласних організацій політичних партій і громадських організацій Луганської області, які сповідають українську національну ідею.

За його словами, метою блоку є об`єднання в єдину політичну силу для узгодженого проведення політичних акцій на території Луганської області.

Також Д.СНЄГИРЬОВ відзначив, що основним принципом діяльності блоку є пріоритет інтересів України і Луганщини над особистими інтересами і вузькопартійними амбіціями.