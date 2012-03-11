Тягнибок радить Україні готуватися до «дев’ятого валу»

Уся Росія хвора на імперський синдром, 90% населення якої відверто підтримують авторитарний лад та імперський курсу Москви. Таку думку висловив лідер ВО "Свобода" Олег Тянгибок під час зустрічі з громадою міста Світловодська на Кіровоградщині, передає прес-служба націоналістичної партії. За його словами, така внутрішня хвороба імперіалізму "неминуче вилізе назовні".

"Ясно, що така внутрішня хвороба неминуче вилізе назовні – небезпечними геополітичними припадками. Тому Україні слід готуватися до "дев’ятого валу" приступу "русскава міра". Проте є й добра новина: імперії з таким діагнозом довго не живуть", - заявив політик 10 березня, коментуючи результати виборів у Росії.

"Що головне показують останні вибори в Росії? Від Москви "до самих до окраїн" уся ця країна – таки хвора на імперський синдром. Адже йдеться не тільки про 64% підтримки авторитарного імперіаліста Путіна – головного архітектора "єдиного євразійського простору".

Найближчий "опонент" – комуніст Зюганов, який отримав понад 17% голосів,– такий же імперський реваншист, ідейний послідовник тоталітаризму, хіба що в стилі "совєцького ретро". А ще додайте результат дебошира-шовініста Жиріновського – понад 6% росіян, видно, марять разом із ним мити чоботи в Індійському океані". Сукупно – це мало не 90%(!) відвертої підтримки авторитарного ладу та імперського курсу Москви", - сказав політик.

"Навіть якщо робити скидку на явні масові фальсифікації, ясно, що тотальна більшість московських підданих хочуть одного й того ж. "Царя-батюшку" і "собіратєля" земель. Менталітет орди, одним словом", - додав він.

Як повідомлялося раніше, президентські вибори в Росії відбулися 4 березня. Наступного дня глава ЦВК РФ Владімір Чуров оголосив, що президентом Росії обраний Владімір Путін. Після обробки 100% протоколів він набрав 63,60% голосів.

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