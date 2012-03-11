Карпачовій у Качанівській колонії сподобалося

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА акцентує на позитивних змінах в умовах тримання засуджених, які відбувають покарання в Качанівській виправній колонії №54 на Харківщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмена, про це вона заявила сьогодні після відвідин цієї виправної установи, де перебувають 933 жінки.

Омбудсмен зустрілася з усіма 20 жінками, засудженими до довічного позбавлення волі. Порівнюючи умови їх перебування з умовами, які тут були кілька років тому, Н.КАРПАЧОВА звернула увагу на позитивних змінах.

«Зокрема, у приміщеннях зазначеного сектору тримають по 2–3 особи, ув’язнені мають можливість вільного пересування між камерами, де достатньо денного світла, відповідний тепловий режим в холодну пору року, є постійний доступ до свіжого повітря. Тобто створені необхідні комунально-побутові умови», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Під час спілкування з Н.КАРПАЧОВОЮ ув'язнені жінки порушували питання щодо заміни покарання у вигляді довічного позбавлення волі для жінок на конкретний строк позбавлення волі, як це вже зроблено в багатьох країнах Європи і Росії.

Також Омбудсмен наголосила на позитивній тенденції забезпечення засуджених роботою у Качанівській колонії. Наразі цей показник становить майже 90 відсотків.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, тут здійснено важливий крок до переходу від казарменої до блочної системи тримання засуджених (у середньому 8–10 жінок у блоці). З 1 січня 2012 року створено технічні умови для щоденних телефонних розмов засуджених з близькими та родичами. Раніше таке право надавалося лише один раз на місяць.

Уповноважений з прав людини відвідала житлове приміщення, в якому перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також місця для тривалих побачень, де наразі відбувається її зустріч з донькою.

Н.КАРПАЧОВА зауважила, що адміністрація колонії «створила усі умови для приїзду матері Ю.ТИМОШЕНКО, проте через незадовільний стан здоров'я вона не змогла прибути до колонії на побачення».

«Умови тримання у цій кімнаті відповідають європейським стандартам приміщень для тривалих побачень ув'язнених», - підкреслила Н.КАРПАЧОВА.

Омбудсмен також наголосила, що у житловому приміщенні Ю.ТИМОШЕНКО знято цілодобове нічне освітлення, на яке вона неодноразово скаржилася. Екс-прем’єр сказала Омбудсмену, що зараз вона поки що пересувається за допомогою ходунків.

«Мене не може не хвилювати те, що протягом майже трьох місяців Юлія ТИМОШЕНКО за станом здоров'я не виходить на свіже повітря», – констатувала Н.КАРПАЧОВА.

За словами Омбудсмена, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила їй про деякі питання медичного характеру, які було порушено під час підбиття підсумків на зустрічі з керівництвом колонії та департаменту пенітенціарної служби.

Керівництво колонії запевнило Омбудсмена в тому, що виконуються необхідні рекомендації лікарів, і в подальшому «буде проведено корекцію лікування відповідно до рекомендацій спільної комісії українських та німецьких лікарів», зазначила прес-служба Н.КАРПАЧОВОЇ.