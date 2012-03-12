На Банковій скликають брифінг щодо ініціатив Януковича

У понеділок в Адміністрації Президента відбудеться брифінг Акімової

У понеділок, 12 березня, о 12:00 відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової (АПУ, вул. Банкова, 11). Як повідомляє прес-служба глави держави, тема брифінгу: «Соціальні ініціативи Президента України». Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10:00 12 березня за тел. 255-63-18.

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