В Україну прибуває Президент Туркменистану

12-14 березня відбудеться державний візит в Україну Президента Туркменистану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, цей візит стане першим після десятирічної перерви відвіданням лідером Туркменистану нашої держави.

Очікується, що результати візиту сприятимуть інтенсифікації та поглибленню взаємовигідної співпраці між Україною і Туркменистаном, зокрема, у торговельно-економічній, промисловій, будівельній та інших сферах.

С.ЛЬОВОЧКІН звернув увагу на те, що за підсумками переговорів планується підписання президентами Спільного українсько-туркменського комюніке, у якому будуть відображені основні домовленості щодо активізації співробітництва на конкретних напрямах взаємовигідної двосторонньої взаємодії.

У рамках візиту передбачається підписання низки двосторонніх документів: Міждержавної програми торговельно-економічного співробітництва між Україною і Туркменистаном на 2012-2015 роки; міжурядових і міжвідомчих угод, спрямованих на розширення українсько-туркменської співпраці, зокрема, у галузях науки і технологій, охорони здоров’я, спорту, урядового зв’язку, міжрегіональної взаємодії.