Президент Європарламенту - українським журналістам: Влада має побоюватись ЗМІ

«Влада має побоюватись ЗМІ». Про це заявив президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ під час зустрічі з делегацією НСЖУ в Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у Спілці, на запрошення Ради Європи з 5 по 11 березня делегація Національної спілки журналістів на чолі з секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ перебувала в Страсбурзі і Брюсселі з робочим візитом.

Під час візиту делегація НСЖУ зустрілась з президентом Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ, єврокомісаром з питань розширення Штефаном ФЮЛЕ, членом Європарламенту Мареком СІВЦЕМ, секретарем Венеціанської комісії Томасом МАРКЕРТОМ, генеральним секретарем Міжнародної федерації журналістів Бентом КОСТА, генеральним секретарем Європейської федерації журналістів Стефаном ПИРСОМ.

Члени делегації НСЖУ ознайомились з роботою Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського суду, Групи держав Ради Європи проти корупції (Греко), відвідали Брюссельський прес-клуб.

Як відзначив президент Європарламенту М.ШУЛЬЦ під час зустрічі з делегацією НСЖУ, «Влада має побоюватись ЗМІ. У той момент, коли журналісти побоюються влади, - демократія в небезпеці. Якщо ви можете гарантувати повну свободу ЗМІ у вашій країні і це буде зрозуміло для нас – це гарний крок для України».

О.НАЛИВАЙКО вважає, «що в ході візиту делегації вдалось не тільки ознайомити європейських високопосадовців з ситуацією зі свободою слова в Україні, але й встановити прямі комунікативні контакти між НСЖУ та євроінституціями».