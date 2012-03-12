Влада перегляне плани з благоустрою Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив керівникам підрозділів КМДА та районів переглянути плани робіт, пов`язаних з благоустроєм Києва, і скоригувати їх з урахуванням побажань киян. «Візьміть дані в Call-центрі - і подивіться, що не влаштовує киян у благоустрої міста, району, двору. Актуалізуйте свої плани з благоустрою та озеленення з урахуванням скарг і пропозицій киян», – сказав Попов на апаратній нараді, присвяченій питанням благоустрою.

Керівник КМДА нагадав, що минулого року міська влада вирішила відмовитися від місячників і двомісячників з благоустрою Києва і вважати наведення порядку в Києві своїм постійним обов`язком. «Ми ставимо перед собою амбітні цілі досягти рівня благоустрою, як у провідних європейських країнах. «Євроремонт» Києва вимагає постійної наполегливої праці», – підкреслив Олександр Попов.

Попов подякував киянам, які відгукнулися на його заклик допомогти в наведенні порядку в місті та проконтролювати роботу комунальних служб, і висловив упевненість, що спільними зусиллями Київ незабаром поверне славу найчистішого та найзеленішого європейського міста.

Цензор.нет