Литвин пропонує у ВР домовитись про нарізку округів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує у парламенті домовитись, як ділити округи для проведення парламентських виборів 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, треба за участю керівників фракцій та керівництва комітетів парламенту обговорити питання щодо розподілу округів.

Перед цим голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО наголосив, що багато хто намагається «займатися виграшем парламентських виборів вже сьогодні».

За його словами, «ми бачимо певні звернення до Конституційного Суду України, ми бачимо, зокрема, спробу поділити мажоритарні округи в залі ВР, тобто більшістю – владою, а це питання має розглядати ЦВК».

В.ЛИТВИН у відповідь наголосив, що це питання треба спільно вирішувати в парламенті, оскільки «сьогодні вже визначають, хто там домінує в ЦВК, яка перевага на одному чи іншому боці, і як будуть визначатися округи».

В.ЛИТВИН підкреслив, що доцільно було б знайти компроміс у ВР, як це було із законом про вибори народних депутатів України.

За його словами, таким компромісом міг би бути законопроект щодо розподілу округів, за котрий проголосувала б конституційна більшість (йдеться понад 300 народних депутатів – УНІАН) в парламенті України.