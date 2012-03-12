Відкриття офісу продажів житлового комплексу «Бульвар Фонтанів»

У четвер, 15 березня, у Києві відбудеться офіційне відкриття офісу продажів нового житлового комплексу «Бульвар Фонтанів».

Фонтани завжди прикрашали Київ і вважалися невід'ємними атрибутами столичних площ, затишних скверів і зелених парків. На жаль, частина цієї архітектурної спадщини була з часом втрачена.

Житловий комплекс «Бульвар Фонтанів» – це відродження історичного минулого Києва з використанням передових технологій і з урахуванням світових тенденцій розвитку сучасної міської архітектури.

Новий житловий комплекс - ще одна архітектурна визначна пам'ятка, що претендує на звання кращого архітектурного проекту України.

У програмі заходу:

Відвідини парку «Київ у мініатюрі»

Екскурсія по майбутньому комплексу «Бульвар Фонтанів»

Фонтан смаків

Час проведення заходу: з 10.00 до 13.00

Контакт для отримання акредитації:

(044) 229-8099 Ірина

bulvarfontanov@gmail.com