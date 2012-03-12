Відкриття офісу продажів житлового комплексу «Бульвар Фонтанів»
У четвер, 15 березня, у Києві відбудеться офіційне відкриття офісу продажів нового житлового комплексу «Бульвар Фонтанів».
Фонтани завжди прикрашали Київ і вважалися невід'ємними атрибутами столичних площ, затишних скверів і зелених парків. На жаль, частина цієї архітектурної спадщини була з часом втрачена.
Житловий комплекс «Бульвар Фонтанів» – це відродження історичного минулого Києва з використанням передових технологій і з урахуванням світових тенденцій розвитку сучасної міської архітектури.
Новий житловий комплекс - ще одна архітектурна визначна пам'ятка, що претендує на звання кращого архітектурного проекту України.
У програмі заходу:
Відвідини парку «Київ у мініатюрі»
Екскурсія по майбутньому комплексу «Бульвар Фонтанів»
Фонтан смаків
Час проведення заходу: з 10.00 до 13.00
Контакт для отримання акредитації:
(044) 229-8099 Ірина
bulvarfontanov@gmail.com