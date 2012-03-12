Акімова: На реалізацію ініціатив Президента потрібно 16 мільярдів

На реалізацію ініціатив Президента поточного року потрібно в близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

«Приблизна оцінка всього обсягу, без програми іпотечного кредитування, становить близько 16 млрд. грн. на сьогодні», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона відзначила, що 10 млрд. з цієї суми будуть витрачені на збільшення пенсій для різних категорій. І.АКІМОВА в чергове підкреслила, що кошти для реалізації соціальних ініціатив будуть одержані за рахунок збільшення економічного зростання.

«Збільшення економічного зростання за наслідками першого кварталу дозволить переглянути прибуткову і, відповідно, витратну частину бюджету. На сьогодні, за приблизними оцінками Міністерства фінансів, вже є додаткові 10-11 млрд. грн., які надходять, насамперед, за рахунок перевищення планових показників щодо ПДВ і податку на прибуток», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також відзначила, що збільшення доходів очікується від дії закону про податок на багатство. «Цей закон, принаймні, у перші роки дії може принести, за різними оцінками, до півмільярда гривень». Також збільшення доходів обсягом 5-5,5 млрд. грн. очікується після ухвалення закону про лібералізацію ринку видобутку корисних копалин.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висунув завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши у ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, що вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.