Литвин приберіг свого кандидата на посаду омбудсмана?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що може внести свою кандидатуру на посаду омбудсмана, якщо 15 березня не буде прийнято рішення за запропонованими кандидатурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Спікер зазначив, що в разі, якщо не буде підтримана жодна із кандидатур, які запропоновані сьогодні на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (йдеться про Євгена ЗАХАРОВА та Валерію ЛУТКОВСЬКУ – УНІАН), то він може скористатися своїм правом запропонувати свою кандидатуру на цю посаду.

Як повідомлялося, кандидатуру омбудсмана може запропонувати не менше як 113 народних депутатів або голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, заплановано, що 15 березня Верховна Рада розглядатиме питання призначення Уповноваженого ВР з прав людини.

Раніше В.ЛИТВИН заявляв, що у даному питанні виникла колізія.

Як відомо, Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав кандидатуру співголови Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА на цю посаду. Водночас комітет відхилив кандидатуру Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ.