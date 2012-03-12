Доній: Порошенка свідомо штовхають під танк

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ вважає, що після заяв Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо його соціальних ініціатив буде важко знайти бажаючих на посаду міністра економіки.

Про це він пише на своїй сторінці у «Фейсбук».

«Говорити сьогодні про соціальні ініціативи, які стануть ярмом для нашої економіки є не лише популістською передвиборчою забаганкою, а й доволі некоректною поведінкою по відношенню до Петра ПОРОШЕНКА як кандидата на посаду міністра економіки. Адже саме йому доведеться розгрібати ці «горе-ініціативи». Саме тому влада та Президент так прагнуть залучити до уряду П.ПОРОШЕНКА, - пише депутат. - Вони свідомо штовхають його під танк, сподіваючись повісити на нього усі свої примхи, не розуміючи, що відносини потрібно будувати на довірі, а не купувати».

О.ДОНІЙ упевнений, що «прагматичне й професійне ставлення П.ПОРОШЕНКА до економічних процесів, які сьогодні відбуваються в державі, є першопричиною паузи, яку він взяв для прийняття рішення. Він людина, яка досягла реальних результатів і яка знає ціну професійній репутації, тому зважує усі «за» та «проти».

«Для мене, як опозиціонера, бажано, щоб такий важковаговик як П.ПОРОШЕНКО до цієї влади не входив, але я знаю його як людину, для якої доля державної економіки є не байдужа...», - зазначив О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам, очікує подання про призначення П.ПОРОШЕНКА міністром економіки.

Президент зауважив, що прийняв для себе рішення, але чекає подання від Кабінету міністрів, яке, за його інформацією, вже готове, але ще не передане.

Він зауважив, що не буде приховувати своє рішення і воно полягає в тому, що Президент хотів би бачити на посаді міністра економіки П.ПОРОШЕНКА. «Я мав ретельну розмову з Петром ПОРОШЕНКОМ і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому б я хотів, щоб він працював», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висунув завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши у ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, що вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Як повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу 12 березня, на реалізацію ініціатив Президента поточного року потрібно в близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.