У ПР кажуть, що Постійний комітет і Бюро ПАРЄ не бачать в Україні політв'язнів

Постійний комітет і Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи визнали відсутність в Україні політичних в`язнів.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, віце-президент ПАРЄ, голова Постійної делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Іван ПОПЕСКУ, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Ані Постійний комітет, ані Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи не визнали існування в Україні політичних в`язнів», - сказав депутат. «Може йтися лише про наявність в країні політиків, які перебувають в ув`язненні, – а це абсолютно різні речі», – додав він.

«Звичайно, за всю свою провину політики в першу чергу несуть політичну відповідальність. Але коли їх дії підпадають під «кримінал», вже ніщо не може звільнити їх від кримінальної відповідальності», - заявив парламентарій.

І.ПОПЕСКУ також висловив здивування тією обставиною, що деякі європейські політики називають українське правосуддя вибірковим. «Колишнього міністра екології в уряді ТИМОШЕНКО Георгія ФІЛІПЧУКА було затримано, однак незабаром після ознайомлення з матеріалами справи було відпущено під підписку про невиїзд. Екс-міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА виграв суд і зараз перебуває на волі. Чому тоді Європа говорить про вибіркове правосуддя?», - відзначив він.

«Крім того, Європа вимагає від України внести зміни до 364, 365 статей Кримінального кодексу. Ми звернулися до Міністерства юстиції і одержали аналіз законодавства більш як 30 країн - членів Ради Європи, де в тому чи іншому формулюванні відповідні статті присутні. Крім того, ще під час президентства Леоніда КУЧМИ ПАРЄ звернула увагу України на те, що якщо вона вноситиме зміни до Конституції неконституційним способом, то країну можуть чекати санкції. Тому всі поправки до чинного законодавства депутати Верховної Ради вноситимуть лише у суворій відповідності букві закону. Ми не маємо права порушувати порядок», - заявив І.ПОПЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй заяві від 9 березня із занепокоєнням відзначила відсутність прогресу у виконанні Україною останньої резолюції ПАРЄ, в якій йшлося про декриміналізацію справ екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших колишніх високопосадовців.

Крім того, у ПАРЄ нагадали, що 27 лютого 2012 року Ю.ЛУЦЕНКА було засуджено до 4 років позбавлення волі "на підставі судового процесу, який, як стверджується, був несправедливим, і за злочини, які не відповідають терміну тюремного ув’язнення".

"Той факт, що колишній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО залишається під вартою, а також недавнє засудження ЛУЦЕНКА, незважаючи на серйозне погіршення стану їх здоров`я - посилюють враження вибіркового правосуддя", - сказано в заяві ПАРЄ.

ПАРЄ знову закликає владу України - зокрема Президента Віктора ЯНУКОВИЧА – "терміново розглянути всі правові засоби, що є в їх розпорядженні, щоб звільнити цих колишніх членів уряду і дозволити їм брати участь у майбутніх парламентських виборах".

"Асамблея через Моніторинговий комітет буде і надалі уважно відстежувати ситуацію", - зазначається у заяві.

Крім того, у ПАРЄ нагадали, що, у разі погіршення ситуації, і якщо вимоги Асамблеї не будуть виконані, Комітет може запропонувати введення санкцій проти України.