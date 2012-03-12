Литвин каже, що його книга не варта бюджетних грошей

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН проситиме вилучити його прізвище з реквізитів книги «Історія українського парламентаризму», якщо вона буде перевидана за бюджетні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йдеться у листі В.ЛИТВИНА до голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Олександра КУРДІНОВИЧА з приводу перевидання книги "Історія українського парламентаризму".

У своєму листі В.ЛИТВИН наголошує, що із публікацій у ЗМІ та зі спілкування з журналістами він зі здивуванням дізнався про те, що перевидання книги «Історія українського парламентаризму» розглядається в переліку книжкових соціально значущих проектів, запропонованих для участі в програмі «Українська книга» 2012 року за рахунок державного бюджету.

«У зв’язку з цим повідомляю, що ні як голова редакційної ради, ні як член авторського колективу видання відповідної ініціативи не розглядав і, тим паче, не виявляв» - підкреслив В.ЛИТВИН.

Також він повідомив, що з цього приводу не було жодних консультацій з боку видавництва і з керівником авторського колективу видання академіком НАН України Валерієм СМОЛІЄМ. «Моя позиція полягає в тому, що ця робота, за всієї її важливості, не належить до соціально значущих видань, а відповідно й не може видаватися за рахунок державного бюджету» - наголосив В.ЛИТВИН і додав, що якщо й вести мову про перевидання цієї книги, то лише після відповідного доопрацювання та доповнення.

В.ЛИТВИН також наголосив, що просить прислухатися до його пропозиції і не вносити цю книгу до переліку видань, що будуть здійснюватися за рахунок державного бюджету.

«У разі, якщо моя думка не буде врахована, прошу зняти моє прізвище з реквізитів видання», - підсумував спікер.