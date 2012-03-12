Політолог: Азаров має непогані шанси

Уряд прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА має шанси пропрацювати до виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції політолог Володимир ФЕСЕНКО.

«Шанси є, судячи з останніх заяв Президента. Я думаю, що шанси непогані. М.АЗАРОВ залишається на своїй посаді, не здається», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Говорячи про те, що може стати причиною відставки М.АЗАРОВА з посади глави уряду, В.ФЕСЕНКО наголосив: «Сам Микола Янович не хоче йти з посади - це характер людини. Об’єктивні обставини (щодо відставки М.АЗАРОВА – УНІАН) можуть вплинути не стільки на Миколу Яновича, скільки на Віктора Федоровича. І тут, мені здається, що головними причинами, швидше за все, будуть не стільки об’єктивні обставини, вони можуть бути приводом, імпульсом такого рішення, але вирішальну роль можуть зіграти обставини суб’єктивні». В той же час В.ФЕСЕНКО наголосив, що уряд М.АЗАРОВА став одним із тих урядів за часів незалежності України, який пропрацював два роки. До цього часу це вдавалося лише урядам Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА, першому уряду Віктора ЯНУКОВИЧА та другому уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

При цьому В.ФЕСЕНКО зазначив, що уряду М.АЗАРОВА вдалося досягти економічного зростання та стабільності, але, в той же час, заявлені у 2010 році реформи йдуть не так швидко, як це планувалося. За словами В.ФЕСЕНКА, боротьба навколо посади прем’єр-міністра різноманітних груп впливу триває, але, водночас, сам М.АЗАРОВ є рівновіддаленим від усіх цих груп і користується довірою В.ЯНУКОВИЧА.