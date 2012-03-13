Янукович сипле компліментами Бердимухамедову

Україна і Туркменістан збільшили товарооборот за рік більш ніж утричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі сьогодні в Києві зі своїм туркменським колегою Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

За словами Президента України, в 2011 році порівняно з 2010 товарооборот між двома країнами збільшився втричі й становив 1 млрд. 200 млн. доларів.

«Практично Туркменістан став нашим стратегічним партнером у торгово-економічних відносинах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що країни дуже багато що об'єднує, й це сприяє розвитку взаємовигідних відносин, зокрема в економічній сфері.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україну і Туркменістан об'єднує не лише історія, але й підходи до розвитку держав і той факт, що Україна і Туркменістан є позаблоковими державами.

На початку зустрічі В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що візит Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА є знаковим для України.

Він підкреслив, що в Україні цінують той факт, що «свій другий візит після блискучої перемоги на виборах» Президент Туркменістану здійснив саме в Україну.

«Для нас це дуже велика честь. І я б хотів вкотре привітати Вас, і перш за все туркменський народ, із цим мудрим рішенням. Перемога на виборах – це перемога, яка говорить про те, що мудрість туркменського народу перемагає все», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.