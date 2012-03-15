Депутати зробили вибір між Захаровим і Лутковською

15:00, 15 березня 2012
Політика
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Члени Лічильної комісії ВР опечатали дві скриньки для голосування та забрали їх у приміщення, де відбуватиметься підрахунок голосів.

Претенденти на посаду Омбудсмана Євген Захаров і Валерія Лутковська в залі засідань ВР. Київ, 15 березня

У Верховній Раді завершилося таємне голосування за обрання нового Уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.45 члени Лічильної комісії ВР опечатали дві скриньки для голосування та забрали їх у приміщення, де відбуватиметься підрахунок голосів.

Голосування тривало протягом однієї години.

У бюлетень для голосування були включені дві кандидатури – Євгенія ЗАХАРОВА та Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ.

 

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