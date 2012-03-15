У мерію Черкас принесли гігантський запит

У мерію Черкас сьогодні принесли найбільший в Україні інформаційний запит.

На 6-метровому аркуші паперу мерію просять повідомити, коли на зупинках громадського транспорту у місті будуть розміщені графіки руху транспорту, повідомили УНІАН у черкаському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Демократичний альянс».

Запит до приймальні Черкаського міськвиконкому принесли активісти цієї організації.

Спочатку у приймальні мерії відмовлялися прийняти такий запит. Але згодом все ж зареєстрували.