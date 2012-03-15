У мерію Черкас принесли гігантський запит
17:37, 15 березня 2012Політика
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У мерію Черкас сьогодні принесли найбільший в Україні інформаційний запит
У мерію Черкас сьогодні принесли найбільший в Україні інформаційний запит.
На 6-метровому аркуші паперу мерію просять повідомити, коли на зупинках громадського транспорту у місті будуть розміщені графіки руху транспорту, повідомили УНІАН у черкаському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Демократичний альянс».
Запит до приймальні Черкаського міськвиконкому принесли активісти цієї організації.
Спочатку у приймальні мерії відмовлялися прийняти такий запит. Але згодом все ж зареєстрували.
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