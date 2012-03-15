Регіонал, ображаючи опозицію, паралізував сесію Хмельницької облради

Дев’ята сесія Хмельницької обласної ради була зупинена на 10 хвилин через різку заяву депутата від фракції Партії регіонів в обласній раді Михайла ВОЙТЮКА, який назвав представників опозиції “запроданцями та агентами впливу”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву М.ВОЙТЮК зробив на засіданні сесії обласної ради, зачитуючи звернення до правоохоронних органів щодо факельної ходи свободівців наприкінці січня цього року.

“Чи можна спокійно дивитися на те, як тимошенківці, турчинові, яценюки, гриценки, луценки, наливайченки, королевські, всілякі огризки є агентами запроданцями та агентами впливу, руйнують економіку держави, зневажають право і українську націю”, - сказав він.

Після цієї репліки депутати від фракції ВО “Батьківщина” почали вигукувати “ганьба” та залишили сесійну залу на 10 хвилин для консультації.

Голова облради Микола ДЕРИКОТ був змушений оголосити перерву.

На думку керівника фракції «БЮТ-Батьківщина» в облраді Івана ГЛАДУНЯКА, регіонал М.ВОЙТЮК навмисно зірвав засідання сесії з метою, аби депутати від ВО “Батьківщина” відмовилися від участі у сесії.

“Це провокація пана ВОЙТЮКА, а тому прошу, щоби Партія регіонів дала оцінку його діям”, - наголосив І.ГЛАДУНЯК.

Голова фракції ПР і голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА зауважив, що депутат М.ВОЙТЮК сьогодні на засіданні фракції не ділився з колегами своїм зверненням.

“Це особиста думку депутата Михайла ВОЙТЮК, а не фракції Партії регіонів”, - наголосив В.ЯДУХА.