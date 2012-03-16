Томенко: до Києва повернулися часи комуністичної показухи

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що Київ стає столицею виключно для багатих і влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що за останній рік була розгорнута масова інформаційно-пропагандистська кампанія про те, що нарешті у Києві з’явилася нова ефективна команда господарників від Партії регіонів. «Не аналізуємо методи, якими ведеться ця кампанія, оскільки значна кількість її рупорів фінансується за гроші киян із місцевого бюджету в той час, коли не вирішується багато соціальних проблем. Але проблема в іншому – останні події показали результати цієї діяльності: фактично весь ресурс бюджету сконцентрований на те, щоб забезпечувати комфортне життя Києва багатих та Києва високопосадовців», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він підкреслив, що київські чиновники роблять усе для створення комфорту для Президента, урядовців та їхньої команди. «З точки зору ремонту доріг чи забезпечення інфраструктури повернуті «кращі» часи комуністичної показухи», - відзначив він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що «напередодні «історичного відвідування» президентами України та Туркменістану цирку весь ресурс влади був сконцентрований на прибиранні території навколо, фарбуванні, знесенні малих архітектурних форм тощо».

«Я вже не кажу про постійне перекриття доріг для проїзду кортежів високпосадовців, від якого потерпають кияни, простоюючи у кілометрових пробках», - додав він.

Серед інших пріоритетів влади М.ТОМЕНКО назвав організацію показових шоу. Він додав, що «киян уже тиждень «тішать» інформацією, що влада організує наймасштабніший і найдорожчий День Києва з найбільшим в історії феєрверком».

«У цей же час Київ для простих громадян стає небезпечним для життя і некомфортним. Безпрецедентна аварія у метро (пожежа 14 березня на станції «Осокорки» - УНІАН), постійні ЧП районного масштабу, про які пишуть засоби масової інформації, свідчать про те, що в місті відсутня системна управлінська робота для забезпечення нормального проживання середньостатистичного киянина», - заявив М.ТОМЕНКО.

Безпрецедентним випадком назвав М.ТОМЕНКО те, що при жорсткому тиску на бізнес і підприємців у Києві влада не спромоглася вчасно виплатити зарплати вчителям за лютий, і лише після критики опозиції зарплату, яку мали б виплатити ще до 8 березня, почали виплачувати 12, 13 березня.

М.ТОМЕНКО наголосив, що «треба нарешті зупинити таку стратегію розвитку Києва, в основі якої стоїть шоу, показуха та забезпечення комфортного життя багатих і високопосадовців, і почати працювати в інтересах всіх киян».

«Якщо ця стратегія не зміниться, то Київ може перетворитися в місто надзвичайного стану, а не комфортного проживання громадян», - додав він.