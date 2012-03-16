Балога чекає на «офіційну пропозицію» від ПР

Партія «Єдиний Центр» не проводитиме об’єднання з Партією регіонів на суботньому з’їзді цієї політичної сили.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЄЦ, про це сьогодні заявив лідер партії, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА у коментарі ЗМІ.

«Станом на п’ятницю ясно одне: у суботу ЄЦ не припиняє своє існування і не входить (цілком чи індивідуально) в ПР. Це питання точно не стоятиме в порядку денному завтрашнього з’їзду ПР. Говорю про це впевнено, хоча і не належу до цієї політсили», - зазначив В.БАЛОГА.

При цьому він припустив, що ідея об’єднання виникла всередині парламентської фракції «регіоналів», адже такий висновок, на його думку, можна зробити з характеру публікацій на цю тему в ЗМІ: «Зверну увагу, що жодних посилань на позицію керівництва ПР не було, бо не було прийнято жодного рішення про злиття ЄЦ із ПР», - додав В.БАЛОГА.

Водночас, за словами В.БАЛОГИ, якщо гіпотетична зацікавленість з боку ПР в приєднанні ЄЦ буде оформлена в офіційну пропозицію, то партія її обговорить. Прийняте рішення буде оголошено не через анонімні джерела в ЗМІ, а відкрито, наголосив лідер ЄЦ.