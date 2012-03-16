Клюєв тепер головна гроза корупціонерів

15:15, 16 березня 2012
Політика
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РНБО стає центром по боротьбі з корупцією після рішення Президента передати їй Національний антикорупційний комітет.  

Андрій КЛЮЄВ

Рада національної безпеки і оборони України стає центром по боротьбі з корупцією після рішення Президента передати РНБО Національний антикорупційний комітет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, про це заявив на брифінгу в Києві секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ.

Він нагадав, що згідно з сьогоднішнім Указом Президента, Національний антикорупційний комітет передається Раді національної безпеки і оборони України.

Виконавчим секретарем Комітету призначено секретаря РНБО, а його організаційно-технічне забезпечення покладено на Апарат Ради.

«Сьогодні виникла необхідність у посиленні організаційної ролі цього Комітету щодо розробки антикорупційних ініціатив з широким залученням громадськості до їх обговорення», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що науковий супровід роботи Національного антикорупційного комітету та утворених ним робочих груп здійснюватиме Національний інститут стратегічних досліджень.

 

 

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