Янукович: будемо чесними - в суспільстві посилюються сумніви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив головам державних адміністрацій тримати на особливому контролі питання соціального забезпечення громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на ХІІІ з'їзді Партії регіонів.

"Ми будуємо державу, що служить людям. Тому вимагатиму від обласних, районних адміністрацій тримати на особливому контролі забезпечення належною соціальною підтримкою усіх, хто цього потребує", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що добре розуміє, що на адресу влади і Партії регіонів, яка сьогодні представлена на всіх рівнях центральної та місцевої влади, лунає чимало претензій та критики.

"Будемо чесними: в суспільстві посилюються сумніви щодо правильності наших дій. На превеликий жаль, зміни відбуваються надто повільно. Рішення впроваджуються з великими труднощами. А в таких питаннях, як подолання корупції, розвитку економічних свобод, часто стикаються навіть із прямим спротивом з боку корумпованої бюрократії", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Але він глибоко переконаний, що влада обрала вірний шлях і не буде зупинятися.

"Стрижнем нашої політики є курс на модернізацію країни. Ця стратегія ретельно прорахована на роки вперед. В її основі - твереза оцінка наших інтересів, потенціалу, ресурсів та позиції у світі", - сказав глава держави.

За його словами, головна політична передумова для впровадження курсу на модернізацію - ефективна, дієва влада і стабільна ситуація в країні. "Сьогодні ми це маємо. Після руйнівної 5-річки вперше запрацювали «в одній упряжці» Президент, уряд і парламент", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що «проведення реформ - це нелегкий і дуже болючий процес, оскільки серед завдань - підтримати традиційні галузі та ринки в умовах кризи й одночасно знайти ресурси для розвитку нових сучасних виробництв, докорінно оновити систему державного управління і, таким чином, - утримати під контролем процеси в державі, привернути до України стратегічні інвестиції, але і зберегти незалежність і наше право самостійно визначати власну долю».

Дуже часто, за словами В.ЯНУКОВИЧА, ці завдання не мають простого рішення.

«Хочу висловити щиру вдячність нашим співгромадянам за їхнє розуміння, підтримку і терпіння. Запевняю - усе, що ми робимо, робимо для людей. В цьому основний зміст наших реформ, важливою частиною яких має стати нова соціальна політика. Її формула проста - держава підтримає всіх, хто потребує допомоги. Попри всі труднощі та негаразди», - сказав він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що його вимогою є те, що «люди не повинні потерпати від реформи».

«Тому я дав доручення відновити справедливість у нарахуванні пенсій тим, хто вийшов на пенсію 5-10 років тому і раніше - до початку пенсійної реформи», - сказав Президент.

За його словами, особливої уваги і підтримки потребують найбільш вразливі верстви населення - пенсіонери, інваліди, ветерани праці, багатодітні сім’ї.

«Звертаюсь до кожного із делегатів з’їзду з вимогою: нова соціальна політика потребує серйозної політико-ідеологічної підтримки», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.