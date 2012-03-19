Регіонал Мельник накинувся на Геращенко з «найщирішими намірами»

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК оприлюднив заяву у зв’язку з інцидентом з народним депутатом, членом фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Іриною ГЕРАЩЕНКО на виборчій дільниці в Обухові під час виборів мера міста 18 березня.

Як зазначається в переданій УНІАН заяві П.МЕЛЬНИКА, «вибори мають проходити чесно та законно, а будь-які втручання у виборчий процес є діями неправомірними. Народний депутат із будь-якої політичної сили не є членом виборчої комісії і, за законом, участі у підрахунку голосів не бере. Якщо пані Ірина ГЕРАЩЕНКО вважає, що я завдав їй моральної шкоди, то я приношу свої глибокі вибачення, тим більше, що у мене найщиріші наміри – щоб ніхто не порушував закон. Ми всі народні депутати маємо дотримуватись закону та виконувати правові рішення».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що проситиме прокуратуру розслідувати напад на неї народного депутата від Партії регіонів П.МЕЛЬНИКА під час виборів мера Обухова Київської області.

"Після кількох дзвінків і скарг щодо порушень на виборах мера Обухова поїхали з коллегами - депутатами на виборчі дільниці спостерігати за перебігом голосування і підрахунком голосів. Мені дісталася 13 дільниця. Там довірена особа кандидата від ПР почала мене впритул в обличчя знімати на IPad, вимагати, аби я вийшла з дільниці. А потім заявився нардеп від ПР Петро МЕЛЬНИК, взяв мене під руки, підняв і просто намагався винести з дільниці", - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона заявила, що "вперше зіштовхнулося з тим, що проти мене застосували фізичну силу. До того ж ми в різних вагових категоріях - цей МЕЛЬНИК великий огрядний чолов`яга, а я – метр 58 см. Реально мене захистили міжнародні спостерігачі. Якщо так чинять з жінкою – нардепом, то що ці ПР-вські депутати робитимуть з іншими спостерігачами на парламентських виборах".