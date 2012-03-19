Євродепутат: Україні вигідне поліпшення відносин між Євросоюзом і Росією

Україні вигідне поліпшення відносин між Європейським Союзом і Росією.

Таку думку Інституту Горшеніна висловив депутат, член Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Адріан СЕВЕРІН, коментуючи парафування Угоди про асоціацію України з ЄС, заплановане на 30 березня.

На його думку, існує зв`язок між якістю взаємовідносин Євросоюзу і Росії і взаємовідносин Росії з Україною.

«Чим кращі відносини ЄС і Росії, тим кращі відносини між Україною і Росією», – вважає він.

Так само, за словами А.СЕВЕРІНА, кращі відносини між Україною і Росією сприяють встановленню кращих відносин Росії з Євросоюзом і Євросоюзу з Україною.

Євродепутат переконаний, що Росія не повинна сприймати євроінтеграцію України як щось таке, що суперечить її інтересам або її безпеці. «На мій погляд, Україна, інтегрована в ЄС, це не новий пост на геостратегічному фронті протистояння між ЄС і Росією, а важлива частина природної транснаціональної демократії, утворена тими європейськими державами, які здатні і прагнуть возз`єднати свою історію і свою географію», - зазначив А.СЕВЕРІН.

За словами експерта, для такої політичної Європи Росія завжди буде стратегічним партнером першорядної ваги. Настільки ж, наскільки Росія повинна бути, на його думку, зацікавлена у сильному європейському сусіді, який здатен бути стабільним, надійним і дружнім, а також - адекватним глобальним гравцем у багатополюсному добре збалансованому глобальному порядку.

«ЄС зацікавлений у сильній, демократичній і процвітаючій Росії, ефективно інтегрованій у механізми забезпечення світової рівноваги і світовій субсидіарності. У разі більшої інтеграції України в ЄС її спільні культурні традиції з Росією, її геостратегічні контакти з Росією будуть активом для взаємовідносин між ЄС і Росією», - зазначив А.СЕВЕРІН.

На думку євродепутата, поки не завершена повна інтеграція України в Євросоюз, можлива тристороння співпраця між ЄС, Україною і Росією в області безпеки і енергетики.

«Звичайно, інституційне зближення і економічна інтеграція можуть розвиватися тільки в двосторонніх рамках, і з цієї точки зору вибір України має бути чітким і рішучим. Він повинен враховувати, що, з української точки зору, з погляду її потреби в розвитку, на ринку ЄС знаходяться споживачі для України, тоді як в Росії живуть її конкуренти. Тому ЄС видається природним місцем для інтеграції. За умови, що це сприятиме демократичному і економічному розвитку України, це забезпечить також надійніше і дружнє сусідство для Росії, ринки для торгівлі її товарами. Тому зближення ЄС і України – це виграшний процес для всіх сторін», - вважає депутат Європарламенту.

За його словами, Україна, незалежно від того, хто при владі в цій країні, є «стратегічним активом» і бажаним партнером для ЄС.

А.СЕВЕРІН зазначив, що Україна і Євросоюз мають спільну історію, спільну географію і спільну культуру. «Відповідно, необхідні політична асоціація, економічна інтеграція і інституційне зближення. Критика української влади з боку ЄС повинна висловлюватися і сприйматися тільки в цьому контексті і з цієї точки зору», - наголосив експерт.

«Якщо ми дійсно прагнемо до всеосяжного і глибокого партнерства, яке має розвиватися до рівня членства в ЄС, ми повинні добитися правової, інституційної, політичної, культурної і поведінкової сумісності і здатності до взаємодії», - вважає А.СЕВЕРІН.

За його словами, це ще більш актуально, коли мова заходить про незалежність судової системи. «Політичне втручання в судові процедури однаково негоже як у випадку з внутрішніми політичними гравцями, так і коли воно виходить від так званого міжнародного співтовариства. З другого боку, торгова угода, яка насправді є частиною ширшого Договору про асоціацію, повинна розглядатися і використовуватися як засіб для розвитку здатності до взаємодії, про яку я згадав вище. Тому, саме унаслідок того, що ми не схвалюємо щось у політичній практиці української влади, ми повинні прискорити підписання і набуття чинності двосторонньої угоди, яка тільки допоможе нам усунути небажані відмінності між нами», - сказав А.СЕВЕРІН.

Європарламентарій висловив сподівання на те, що підписання і ратифікація Договору про асоціацію України з ЄС відбудуться незабаром після його парафування. «Звичайно, цього можна досягти тільки в результаті досить довгих техно-бюрократичних підготовок, які займуть якийсь час. З другого боку, враховуючи традиційну популістську і демагогічну поведінку деяких країн-членів ЄС, наростання останнім часом хвилі національного егоїзму і нинішні тенденції до ренаціоналізації ЄС, не варто виключати певний опір ратифікації в деяких ситуаціях. Проте, я упевнений, що, врешті-решт, це буде подолано. На цьому фоні я сподіваюся, що реакція України – як влади, так і народу – буде мудрою і прагматичною. Я б порекомендував їм оптимістично дотримуватися курсу євроінтеграції, оскільки це відповідає їхнім національним інтересам. Більш того, я б запропонував українській владі в односторонньому порядку імплементувати договір з ЄС відразу після підписання, наскільки це технічно можливо, навіть не чекаючи на ратифікацію. Це піде тільки на користь Україні, яка потребує реформування для власного блага і блага євроінтеграції. Також це чинитиме моральний тиск на держави, що помилково висловлюють скептицизм по відношенню до України», - вважає А.СЕВЕРІН.

20 березня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «ЗВТ у рамках СНД: наслідки для України».