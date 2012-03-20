Для запровадження другої державної мови потрібен всеукраїнський референдум

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголошує, що для запровадження другої державної мови потрібне не лише рішення парламенту, але й рішення всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами М.ТОМЕНКА, відповідно до Конституції України, для ухвалення рішення про другу державну мову потрібні не лише не менше 300 голосів народних депутатів, але і проведення всеукраїнського референду, який призначається Президентом України.

«Якщо дійсно Президент вирішив здати українську мову взамін за газ або ще за щось, то він може внести такий законопроект, і тут не треба відповідно збирати підписи», - наголосив заступник голови ВР.

Як сказав М.ТОМЕНКО, вже сьогодні зрозуміло, що «якщо питання мовне появилося, значить, вже нічого не залишилося. Аргументи вичерпала влада для українського суспільства, якщо витягли мовне питання».