Захаров: За цієї Верховної Ради мене ніколи не оберуть

Співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ не буде повторно балотуватися на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це він заявив у коментарі для Gazeta.ua.

"Я не висуватимуся на пост Омбудсмена удруге, оскільки в цьому немає сенсу, - говорить правозахисник. - За цієї Верховної Ради мене ніколи не оберуть, що показало голосування. Думаю, що мені вже більше і не пропонуватимуть балотуватися".

За словами Є.ЗАХАРОВА, опозиційні фракції обговорюють можливість висунення кандидатури президента Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна" Катерини ЛЕВЧЕНКО, яка була народним депутатом попереднього скликання від "Нашої України".

"Вона має великий досвід правозахисної діяльності, ми багато років співпрацюємо. Але оберуть Валерію ЛУТКОВСЬКУ. За неї "регіонали" вже зібрали більш як необхідні 226 підписів. Отже несподіванок не буде", - переконаний Є.ЗАХАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на посаду Омбусдмена було висунуто дві кандидатури – Є.ЗАХАРОВА, який набрав у ході голосування в парламенті 15 березня 134 голоси, і В.ЛУТКОВСЬКОЇ, яку підтримали 212 депутатів.