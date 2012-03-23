НФПУ: "соціальні дільничі" Тігіпка можуть бути тільки шпигунами й агітаторами

Запровадження посади соціального дільничого, запропоноване віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ, викликане не турботою про соціальну захищеність українців, а бажанням зібрати інформацію про виборців.

Таке переконаний висловив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

За словами М.ЯКІБЧУКА, нові дільничі будуть не стільки перейматися проблемами соціально незахищених українців, скільки проводити агітацію за партію влади напередодні виборів. Крім того, переконаний голова НФПУ, на нових службовців, вочевидь, буде покладено функцію збору інформації про громадян.

«Дільничі просто перетворяться на свого роду шпигунів, яких влада зашле до помешкань українців», – сказав М.ЯКІБЧУК. Цю свою думку він пояснив підрахунком: згідно з нормативними документами, соціальний працівник виконує свої функції, коли має 8-12 підопічних. Оплата роботи такої кількості нових службовців не передбачена держбюджетом, тож єдине, на що вони будуть спроможні, – вести побіжну оцінку майна. На кого працюватимуть – неважко буде зрозуміти, подивившись, в якому структурному підрозділі місцевих адміністрацій будуть одержувати зарплатню такі інспектори, вважає М.ЯКІБЧУК.

«Профспілки ще раз наголошують: робота з соціально незахищеними верствами повинна починатися з соціального та економічного реформування держави, а не розширення чиновницького штату», – заявив голова НФПУ.