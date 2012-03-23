Експерт - про призначення Порошенка: влада намагається себе облагородити

«Партія влади намагається облагородити себе на передодні виборчої кампанії», - так прокоментував «5 каналу» призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром економічного розвитку і торгівлі України Андрій НОВАК, голова Комітету економістів України.

Як сказав експерт, «очевидно, що партія влади на сьогодні намагається облагородити себе на передодні виборчої кампанії і тому шукає для нових призначень персон, які можуть трошки покращити загальний імідж влади в цілому і владної політичної сили – Партії регіонів, зокрема. Тому призначення П.ПОРОШЕНКА виглядає для влади як той елемент, завдяки якому можна буде продемонструвати те, що партія влади намагається приймати всі конструктивні рішення для того, щоб покращити і економічну ситуацію і свій імідж серед громадян України напередодні виборів».

За словами А.НОВАКА, сам факт призначення П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра в економічній сфері, «безумовно, може бути додатковим позитивним поштовхом для розвитку цього міністерства, цього відповідного напрямку державного управління. Але я думаю, що для Петра Олексійовича ця міністерська посада - це трошки вузько і, можливо, він буде відразу пропонувати об’єднати декілька економічних міністерств під своїм управлінням».

Ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук, професор Олександр САВЧЕНКО думає, що це призначення «позитивно вплине на відношення до України з боку іноземних інвесторів і трохи український бізнес заспокоїться. Принаймні, він чекатиме від міністра таких самих енергійних дій, які ми бачили на посаді міністра закордонних справ».

У П.ПОРОШЕНКА «є багато енергетики і є досвід у бізнесі і навіть фахова освіта. І що мене дуже радує – це знання англійської мови. Тобто це абсолютно європейська людина, яка сама себе зробила. І думаю, що буде в нього дуже багато мотивів, в тому числі і ідеалістичних, захищати бізнес в Україні, розвивати Україну, захищати український експорт і трошки стримувати імпорт», вважає О.САВЧЕНКО.