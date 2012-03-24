Литвин не в захваті від ідеї обирати мера Києва і Раду одночасно

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним одночасне проведення виборів міського голови Києва, міської ради і виборів народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у смт Червоноармійськ Житомирської області під час перебування з робочою поїздкою.

Як зазначили у прес-службі, В.ЛИТВИН підтвердив інформацію про те, що нині вже проговорюються різні дати проведення виборів у місті Києві. За його словами, «йде пошук оптимальних варіантів» .

Водночас В.ЛИТВИН висловив переконання, що вибори у місті Києві повинні відбутися, «це питання важливе і визначальне, оскільки потрібно обрати і міського голову, і міську раду, і час їх проведення – це питання, яке потребує дискусії».

В.ЛИТВИН підкреслив, що він «проти одночасного проведення виборів у Києві з виборами народних депутатів: людям треба дати можливість зробити осмислений вибір щодо одного інституту – або київської влади, або щодо парламенту». При цьому спікер додав, що «оскільки змістити чи відтермінувати дату парламентських виборів не можна, то треба думати щодо дати проведення місцевих виборів у столиці».