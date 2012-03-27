Литвин: у ВР досі немає проекту Угоди про зону вільної торгівлі з СНД

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що уряд досі не вніс до парламенту проект Угоди про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що «як тільки він (уряд України – УНІАН) передасть то Верховна Рада почне працювати з цим документом».

«Я вважаю, що нам потрібно в цьому напрямку рухатися, узгоджуючи звісно цей документ з нормами СОТ», - підкреслив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день в України є зауваження до Угоди про зону вільної торгівлі СНД, які полягають у нерівності умов щодо введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Нерівні умови визначено додатком № 6 до документа.

19 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що Угода про ЗВТ у рамках СНД буде ратифікована найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки не готова до ратифікації цієї угоди.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації Угоди про ЗВТ СНД усіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України та Росії.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем`єр-міністри країн СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Її підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до неї.