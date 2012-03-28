Азаров прогнозує скоро вільну торгівлю з Ізраїлем

Прем'єр-міністр України Микола Азаров очікує підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем'єр заявив у ході зустрічі з міністром туризму Ізраїлю Стасом Місежніковим.

«Думаю, що можна було б найближчим часом завершити переговори і підписати угоду», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що торгово-економічна співпраця України та Ізраїлю розвивається успішно, і підтвердив запрошення прем'єр-міністрові Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху відвідати Україну у зручний для нього час.

М.Азаров також запросив ізраїльську урядову делегацію відвідати Україну під час проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.

У свою чергу С. Місежніков погодився, що підписання угоди про вільну торгівлю найближчим часом є цілком реальним завданням.

Як повідомляв УНІАН, раніше сторони планували до кінця минулого року завершити переговори щодо створення зони вільної торгівлі.

9 лютого 2011 року набрала чинності підписана 21 липня 2010 року угода про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем. Відтепер громадяни України та Ізраїлю зможуть відвідувати країни без віз на період, що не перевищує 90 днів, впродовж 180 днів.