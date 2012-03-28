Європейський суд затребував документи щодо лікування Іващенка

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну до 30 березня надати додаткові документи щодо забезпечення лікування колишнього т.в.о. міністра оборони

Європейський суд з прав людини зобов’язав український уряд до 30 березня надати додаткові документи щодо забезпечення лікування колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка. Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко. «Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд України до 30 березня надати додаткові документи за скаргою В.Іващенка стосовно ненадання йому належної медичної допомоги Державою Україна», - сказав Б.Нечипоренко.

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